Москва, 15 апреля, 2016, 22:23 — ИА Регнум. Доход первого заместителя главы Администрации президента РФ Вячеслава Володина в 2015 году по сравнению с предыдущим годом увеличился за счет роста процентной ставки банков по депозитам, а 40 млн рублей он потратил на благотворительность, передает ТАСС 15 апреля слова источника в окружении Володина

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Согласно декларации, опубликованной15 апреля на официальном сайте Кремля, доход Вячеслава Володина за 2015 год составил 87,1 млн рублей. Годом ранее он заработал 63 млн рублей.

«Большая часть этой суммы — доход по вкладам и ценным бумагам», — пояснил собеседник ТАСС.

«Известно, что Вячеслав Володин до 2007 года владел пакетом акций холдинга «Солнечные продукты». Еще в 2006 году журнал «Финанс» ставил Володина в рейтинге российских миллиардеров на 351-е место, оценивая его состояние в $95 млн. В 2007 году Володин продал акции в холдинге «Солнечные продукты», доход от продажи составил 592 млн 401 тыс. 461 рубль. По условиям договора платежи поступали на счет не единовременно, а двумя траншами — в 2008 и 2009 годах. Согласно декларациям Володина того периода, в общей сложности в 2008 году было задекларировано 238 млн 941 тыс. 640 рублей, в 2009 году — 359 млн 899 тыс. 191 рубль», — рассказал источник ТАСС.

По его данным, «увеличение доходов в 2015 году по сравнению с предыдущим годом произошло за счет того, что в 2015 году процентная ставка банков по депозитам была выше, чем в 2014».

Кроме того, обратил внимание собеседник, «значительную часть своего дохода Вячеслав Володин тратит на благотворительность: в 2015 году, как и в 2014, эта сумма составила 40 млн рублей».

По его данным, среди организаций, получивших пожертвования, — благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой, фонд помощи хосписам «Вера», фонд Елизаветы Глинки «Справедливая помощь», фонд поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» Ксении Алферовой и Егора Бероева, Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАООРДИ, благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни», благотворительная общественная организация из Санкт — Петербурга «Перспективы», Центр «Вверх», работающий с воспитанниками и выпускниками коррекционных детских домов и психоневрологических интернатов.

Вячеслав Володин также оказал поддержку и Саратовской области, откуда он родом, отметил источник ТАСС. Часть денег, по его словам, «получили пять детских домов и три интерната области». «Деньги пойдут на улучшение досуга детей, создание условий для их творчества и спортивных занятий, приобретения игрового инвентаря, оборудования для мастерских», — уточнили в окружении Вячеслава Володина.

Кроме того, первый замглавы администрации президента пожертвовал деньги музеям и творческим коллективам Саратовской области. «Благотворительную помощь получили Саратовский областной музей краеведения, дом-музей В. И. Чапаева в Пугачёве, музей Льва Кассиля в Энгельсе, краеведческие музеи Вольска, Хвалынска, Балашова, музей истории в Балаково, художественно-мемориальный музей К. С. Петрова-Водкина в Хвалынске, дом-музей П.В.Кузнецова, а также эстрадно-джазовый ансамбль «Альянс» детской школы искусств в Хвалынске, хореографические коллективы «Фортуна» и «Юность» из Вольского и Пугачёвского районов, музыкальный театр «Канарейка» Озинской детской школы искусств и Центральная детская музыкальная школа Саратова», — перечислил источник.

«Задекларированное Володиным в 2015 году имущество осталось тем же, что и в прошлом. Личной машины нет, пользуется служебной», — заключил собеседник агентства.