Володин в 2015 году потратил 40 миллионов рублей на благотворительность
Москва, 15 апреля, 2016, 22:23 — ИА Регнум. Доход первого заместителя главы Администрации президента РФ Вячеслава Володина в 2015 году по сравнению с предыдущим годом увеличился за счет роста процентной ставки банков по депозитам, а 40 млн рублей он потратил на благотворительность, передает ТАСС 15 апреля слова источника в окружении Володина
Согласно декларации, опубликованной15 апреля на официальном сайте Кремля, доход Вячеслава Володина за 2015 год составил 87,1 млн рублей. Годом ранее он заработал 63 млн рублей.
«Большая часть этой суммы — доход по вкладам и ценным бумагам», — пояснил собеседник ТАСС.
«Известно, что Вячеслав Володин до 2007 года владел пакетом акций холдинга «Солнечные продукты». Еще в 2006 году журнал «Финанс» ставил Володина в рейтинге российских миллиардеров на 351-е место, оценивая его состояние в $95 млн. В 2007 году Володин продал акции в холдинге «Солнечные продукты», доход от продажи составил 592 млн 401 тыс. 461 рубль. По условиям договора платежи поступали на счет не единовременно, а двумя траншами — в 2008 и 2009 годах. Согласно декларациям Володина того периода, в общей сложности в 2008 году было задекларировано 238 млн 941 тыс. 640 рублей, в 2009 году — 359 млн 899 тыс. 191 рубль», — рассказал источник ТАСС.
По его данным, «увеличение доходов в 2015 году по сравнению с предыдущим годом произошло за счет того, что в 2015 году процентная ставка банков по депозитам была выше, чем в 2014».
Кроме того, обратил внимание собеседник, «значительную часть своего дохода Вячеслав Володин тратит на благотворительность: в 2015 году, как и в 2014, эта сумма составила 40 млн рублей».
По его данным, среди организаций, получивших пожертвования, — благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой, фонд помощи хосписам «Вера», фонд Елизаветы Глинки «Справедливая помощь», фонд поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» Ксении Алферовой и Егора Бероева, Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАООРДИ, благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни», благотворительная общественная организация из Санкт — Петербурга «Перспективы», Центр «Вверх», работающий с воспитанниками и выпускниками коррекционных детских домов и психоневрологических интернатов.
Вячеслав Володин также оказал поддержку и Саратовской области, откуда он родом, отметил источник ТАСС. Часть денег, по его словам, «получили пять детских домов и три интерната области». «Деньги пойдут на улучшение досуга детей, создание условий для их творчества и спортивных занятий, приобретения игрового инвентаря, оборудования для мастерских», — уточнили в окружении Вячеслава Володина.
Кроме того, первый замглавы администрации президента пожертвовал деньги музеям и творческим коллективам Саратовской области. «Благотворительную помощь получили Саратовский областной музей краеведения, дом-музей В. И. Чапаева в Пугачёве, музей Льва Кассиля в Энгельсе, краеведческие музеи Вольска, Хвалынска, Балашова, музей истории в Балаково, художественно-мемориальный музей К. С. Петрова-Водкина в Хвалынске, дом-музей П.В.Кузнецова, а также эстрадно-джазовый ансамбль «Альянс» детской школы искусств в Хвалынске, хореографические коллективы «Фортуна» и «Юность» из Вольского и Пугачёвского районов, музыкальный театр «Канарейка» Озинской детской школы искусств и Центральная детская музыкальная школа Саратова», — перечислил источник.
«Задекларированное Володиным в 2015 году имущество осталось тем же, что и в прошлом. Личной машины нет, пользуется служебной», — заключил собеседник агентства.