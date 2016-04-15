Анкара, 15 апреля, 2016, 22:09 — ИА Регнум. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) в Турции приветствует решение федерального правительства Германии в отношении немецкого сатирика, высмеявшего турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

bundeskanzlerin.de Ангела Меркель и Реджеп Тайип Эрдоган

«Это решение, несомненно, является правильным решением», — говорит представитель ПСР Омер, которого цитирует агентство Anadolu.

«Оскорбление нашего президента — это отсутствие уважения к нашей нации и нашему государству», — добавил он. Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее дала разрешение начать уголовное расследование против сатирика канала ZDF Яна Бемерманна из-за оскорбления Эрдогана.