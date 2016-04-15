Великий Новгород, 15 апреля, 2016, 22:03 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы РФ от Новгородской области Сергей Фабричный отчитался о 9,9 млн рублей дохода за 2015 год — это на 6 млн рублей больше, чем год назад. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сведения о доходах и имуществе депутатов опубликованы сегодня, 15 апреля, на официальном сайте Государственной думы РФ.

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У депутата в собственности — квартира площадью 102 кв.м. и гараж, а также два нежилых помещения. В пользовании — квартира площадью 122,3 кв. м (наём на срок полномочий депутата Госдумы). Как и в прошлые годы, Фабричный задекларировал легковой автомобиль Lexus RX 330.

Напомним, Сергей Фабричный был избран депутатом Государственной думы РФ от партии «Единая Россия» по Новгородской области в декабре 2011 года. В 2011 году Фабричный получил 2,4 млн рублей дохода, в 2012 году — 2,1 млн рублей, в 2013 году — 2,5 млн рублей, а в 2014 году — 3,9 млн рублей.