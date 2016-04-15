Порошенко уволил командующего ВМС Украины вице-адмирала Гайдука
Киев, 15 апреля, 2016, 22:01 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении командующего Военно-морских сил страны вице-адмирала Сергея Гайдука. Указ Порошенко об увольнении Гайдука опубликован сегодня, 15 апреля, на официальном сайте главы государства.
Напомним, ранее украинские СМИ уже сообщали, что Порошенко собирается отправить Гайдука в отставку. Теперь это произошло. Кто будет новым главнокомандующим ВМС Украины пока неизвестно. По неподтвержденным данным им может стать генерал-лейтенант Игорь Воронченко.
Вице-адмирал Гайдук командовал ВМС Украины с начала марта 2014 года.
В феврале этого года вокруг Гайдука возник скандал. Представители волонтерских организаций, которые занимались помощью украинским ВМС, обвинили вице-адмирала в том, что он саботирует реформы ВМС Украины по стандартам НАТО.