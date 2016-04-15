Киев, 15 апреля, 2016, 22:01 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении командующего Военно-морских сил страны вице-адмирала Сергея Гайдука. Указ Порошенко об увольнении Гайдука опубликован сегодня, 15 апреля, на официальном сайте главы государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Напомним, ранее украинские СМИ уже сообщали, что Порошенко собирается отправить Гайдука в отставку. Теперь это произошло. Кто будет новым главнокомандующим ВМС Украины пока неизвестно. По неподтвержденным данным им может стать генерал-лейтенант Игорь Воронченко.

Вице-адмирал Гайдук командовал ВМС Украины с начала марта 2014 года.

В феврале этого года вокруг Гайдука возник скандал. Представители волонтерских организаций, которые занимались помощью украинским ВМС, обвинили вице-адмирала в том, что он саботирует реформы ВМС Украины по стандартам НАТО.