Минск, 15 апреля, 2016, 21:54 — ИА Регнум. Предварительное следствие по уголовному делу в отношении белорусских бизнесменов Владимира и Казбека Япринцевых завершено, им предъявлено обвинение по статье 209 УК Беларуси «Мошенничество». Об этом 15 апреля заявил начальник пресс-службы КГБ Белоруссии Дмитрий Побяржин.

Скульптура «Заключенный»

«Предварительное следствие в отношении Япринцевых завершено. Обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами уголовного дела», — цитирует госинформагентство БелТА официального представителя КГБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте КГБ Белоруссии арестовал несколько приближённых к Александру Лукашенко бизнесменов, в том числе владельца группы компаний «Трайпл» Юрия Чижа, а ещё раньше — его партнёра по нефтяному бизнесу Владимира Япринцева, после чего доля Япринцева в компании «Трайпл» отошла к борцу Михаилу Мамиашвили. Председатель Комитета госбезопасности Валерий Вакульчик, комментируя задержания «неприкасаемых» бизнесменов, заявил 15 марта государственным СМИ постсоветской республики, что информацию на Япринцева «органам» дал Чиж.