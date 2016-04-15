Тбилиси, 15 апреля, 2016, 21:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили начал встречи с представителями СМИ. Первая встреча состоялась с журналистами грузинских телекомпаний, следующие встречи премьер проведет с представителями печатных, затем — региональных СМИ.

oxu.az Георгий Квирикашвили

В начале встречи Георгий Квирикашвили сделал краткий обзор пройденного правительством периода и отметил, что нынешнему правительству пришлось работать в очень сложных условиях и решать фундаментальные вопросы, касающиеся всеобщего здравоохранения, внутренней и внешней безопасности.

«Сейчас, когда перед страной стоят новые вызовы, нам нужно больше динамики, необходимо обеспечить быстрое развитие страны. Поэтому мы и разработали план из 4 пунктов, который предусматривает прорыв в таких сферах, как образование, экономика, пространственное развитие и государственное управление», — заявил Квирикашвили.