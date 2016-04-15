Прага, 15 апреля, 2016, 21:51 — ИА Регнум. Власти Чешской республики решили изменить название свой страны, чтобы на международной арене страна именовалась одним словом — «Чехия». Об этом сегодня, 15 апреля, пишет Time.

Прага

Сообщается, что президент Чешской республики Милош Земан, премьер-министр Богуслав Соботка, спикеры обеих палат парламента и ряд представителей правительства сделали совместное заявление по этому поводу.

В заявлении сказано, что власти Чешской республики рекомендуют использовать наименование в одно слово в иностранных языках, если нет необходимости использовать официальное название страны.

Таким образом власти Чешской республики хотят, чтобы в европейских языках появился аналог названия их страны в одно слово — Чехия. До этого решения в языках европейских государств существовала единственная форма названия страны — Чешская республика.

Чтобы данное нововведение стало официальным, МИД Чехии направил в Организацию Объединенных Наций просьбу включить наименование «Чехия» в международные базы данных.