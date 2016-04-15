Калининград, 15 апреля, 2016, 21:49 — ИА Регнум. За два года до чемпионата мира по футболу 2018 года в Калининграде готовность главной арены на 35 тысяч зрительских мест составляет 15%. Сегодня, 15 апреля, губернатор Николай Цуканов проинспектировал стройку на острове Октябрьский.

gov39.ru Будущий футбольный стадион в Калининграде

Как сообщили представители генподрядчика — «Крокус Интернэшнл» — до конца апреля 2016 года завершится заливка монолитной плиты. В настоящее время во всех секторах идет монтаж металлоконструкций. Полностью эти виды работ строители планируют закончить к осени, после чего приступить к отделке внутренних помещений.

«Нет сомнений, что стадион будет построен в срок, — прокомментировал Цуканов. — В свою очередь мы исполняем свои обязательства. В частности, ввели в эксплуатацию съезды со Второй эстакады в обещанные сроки. Это альтернативная дорога, по которой можно завозить строительные материалы для ускорения работ. Также жители будут ей пользоваться на время реконструкции мостов Высокий и Деревянный. Улично-дорожная сеть острова и транспортная схема создаются для удобства горожан. У калининградцев не должно быть сомнений, что все будет сделано в срок».

Также Цуканов проинспектировал строительство берегоукрепительных сооружений Парадной набережной. По плану завершение работ, включая благоустройство, запланирован на конец августа 2016 года. Подрядчик ведет бетонирование причала и монтаж облицовочных плит. Работы идут по графику.

«Я дал поручение городским властям разработать схему территориального планирования, где будут прописаны строительные регламенты. Мы не допустим превращение острова в спальный район. Вокруг стадиона должен появиться новый общественно-культурный и деловой центр Калининграда. Горожане увидят здесь совершенно другую архитектору. Этот район будет точкой развития областного центра», — отметил губернатор.