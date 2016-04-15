Алеппо, Сирия, 15 апреля, 2016, 21:24 — ИА Регнум. Командиры «Свободной сирийской армии» (ССА) утверждают, что правительственные войска Сирии готовят наступление на город Алеппо, передает Associated Press .

reibai Алеппо

ССА считает, что мирные переговоры в Женеве должны быть приостановлены до тех пор, как мировые державы не смогут гарантировать продолжение режима прекращения огня.

Командир «Свободной сирийской армии» Абу Усама аль-Джулани обвинил правительство президента Башара Асада в попытке «разрушить» режим прекращения огня, достигнутый усилиями России и США. Он отметил, что боевики ССА, которые поддерживают переговоры, ждут действий «тех, кто решил, что это перемирие должно стартовать». В зависимости от этого они будут планировать дальнейшее ведение боев.

Другой командир группы Ийад Шамси заявил, что правительственные силы и поддерживающие их проиранские группы готовят «крупное наступление на Алеппо».