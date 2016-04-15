Владикавказ, 15 апреля, 2016, 21:00 — ИА Регнум. В Москве состоялась встреча временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии Вячеслава Битарова с председателем Правительства России Дмитрием Медведевым, сообщили 15 апреля корреспондентуИА REGNUMв администрации руководителя РСО-Алания.

turbina.ru Владикавказ, Северная Осетия

Вячеслав Битаров рассказал премьер-министру, что в Северной Осетии принимаются необходимые меры по обеспечению стабильного социально-экономического развития, повышению эффективности использования имеющегося совокупного экономического потенциала. Вместе с тем Битаров отметил, что доступ республики к действующим федеральным механизмам финансирования отраслевых государственных программ, инвестиционных проектов, хозяйствующих субъектов ограничен из-за высокой степени разбалансированности и дефицита бюджета региона.

По итогам беседы глава федерального правительства Дмитрий Медведев дал целый ряд поручений руководителям федеральных министерств и ведомств, касающихся поддержки социальной сферы и экономики Северной Осетии.

Отметим, что 14 апреля в Москве состоялась встреча Вячеслава Битарова с министром по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым. Стороны обсудили ход формирования подпрограммы государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» — «Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия-Алания на 2016−2025 годы». Как рассказал Вячеслав Битаров, подпрограмма РСО-Алания, начиная с 2017 года, предполагает реализацию комплекса мероприятий по развитию промышленного, агропромышленного, туристско-рекреационного, а также транспортно-логистического комплексов.

Как рассказали в администрации главы и правительства РСО-Алания, ожидается, что реализация данных мероприятий обеспечит к 2025 году по сравнению с 2015 годом увеличение объема инвестиций в основной капитал республики в 2,8 раза, налоговых и неналоговых доходов бюджета почти на 24%, а также количества высокопроизводительных рабочих мест в 3,2 раза. Общий объем бюджетных средств, запланированных на финансирование подпрограммы на 2016−2025 годы, составляет более 28,960 млрд рублей.

Напомним, что новая редакция госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года» была принята постановлением правительства РФ от 27 февраля 2016 года.