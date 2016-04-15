Киев, 15 апреля, 2016, 20:50 — ИА Регнум. В Киеве группа неизвестных агрессивно настроенных людей забросала дымовыми шашками представительство Россотрудничества. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба посольства Российской Федерации на Украине.

ytimg.com Дымовая шашка

Сообщается, что группа из 12−15 человек сегодня забросала дымовыми шашками представительство Россотрудничества на Украине. Неизвестные даже принесли с собой покрышки, чтобы поджечь из, но впоследствии разбежались.

Нападавшие выкрикивали лозунги в поддержку украинской диверсантки и депутат Верховной рады Надежды Савченко, которая осуждена в России на 22 года тюрьмы. Протестующие призывали освободить Савченко.

Украинская полиция так и не прибыла на место происшествия.

Напомним, после государственного переворота на Украине в феврале 2014, российские представительства в этой стране регулярно подвергаются нападениям. Несколько раз было атаковано посольство России в Киеве. Здание и имущество посольства несколько раз получало значительный ущерб. также подвергалось атаке российское генеральное консульство во Львове.

Что касается Надежды Савченко, то Донецкий городской суд Ростовской области осудил её на 22 года тюрьмы за убийство российских журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина летом 2014 года под Луганском, а также незаконном пересечении российской границы.