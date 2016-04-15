Москва, 15 апреля, 2016, 20:47 — ИА Регнум. В Центральном Доме журналиста в Москве завершился Международный кинофестиваль «8 женщин», посвящённый творчеству женщин-режиссёров. Церемония закрытия и награждения победителей состоялась сегодня в кинозале «Домжур». Комедия «Норвег»Алёны Званцовой с Евгением Мироновым в главной роли была удостоена специального приза Фонда Розы Люксембург.

Цитата из к/ф «Норвег». реж. Алена Званцова. 2015. Россия «Гарем»

История, поставленная Званцовой, строится вокруг москвича Кириллова, которому, как снег на голову, свалилось руководство клининговой компанией «Настенька». Став руководителем мигранток-азиаток, Кириллов ждёт в гости невесту из Норвегии, весьма толерантных взглядов. Между возлюбленными вот-вот встанет вопрос эксплуатации женщин Востока…

Награды фестиваля — золотые розы, специально изготовленные скульптором Зурабом Церетели, вручались победителям в восьми номинациях.

Специальный приз Гильдии кинорежиссеров России получили «Пионеры — герои», дебютная картина режиссёра Натальи Кудряшовой.

Специального приза Союза журналистов России был удостоен фильм «Побег из Москвабада» Дарьи Полторацкой с Марией Машковой в главной роли.

Лучшим игровым короткометражным фильмом стали «Масоны» Дарьи Власовой. Приз за лучший анимационный фильм получила картина «Почему банан огрызается» Светланы Разгуляевой.

Лучшим документальным фильмом фестиваля «8 женщин» стала картина «Всё проходит» режиссёра Татьяны Скабард; лучшим игровым — драма «До свидания мама» Светланы Проскуриной.

Приз зрительских симпатий получила лента Марины Чувайловой«Надежда. Вокруг да около».

Работы женщин-режиссёров были представлены на суд жюри, в состав которого вошла всего одна представительница прекрасного пола. Фильмы оценивали киновед Елена Стишова, режиссер-аниматор Антон Дьяков, поэт Владимир Вишневский, писатель Эдуард Тополь, композитор Андрей Батурин, режиссеры Андрей Осипов и Валерий Ахадов и продюсер Анатолий Голубовский.

Церемония завершилась показом фильма внеконкурсной программы «Другая женщина» «Любовь без обязательств» режиссера Лесли Хэдланд.