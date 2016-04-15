Киев, 15 апреля, 2016, 20:39 — ИА Регнум. В ближайшее время Киев представит план по реинтеграции отдельных территорий Донбасса, заявил 15 апреля в Верховной раде глава МИД Украины Павел Климкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Дипломат сообщил, что уже обсуждал этот вопрос с новоназначенным министром «по вопросам временно оккупированных территорий Украины» Вадимом Чернышем.

«Есть видение, каким образом эти вопросы будут решаться в правительстве. С точки зрения институционального внимания к этим вопросам, это будет важным шагом вперед. Есть много вопросов, которые, безусловно, нужно решить именно в ближайшее время», — сказал Климкин.

«Я думаю, что мы представим это вместе в ближайшие дни, поскольку это должен быть структурированный, очень четкий документ с приоритетами, и главное с путями, каким образом достичь того, что мы хотим достичь», — рассказал Климкин.

По его словам, Запад готов оказать Украине помощь в восстановлении Донбасса.

«Западные партнеры готовы не просто помочь. Мы разговариваем с ЕС и другими партнерами относительно того, что именно мы должны сделать, и какая помощь. На сегодня мы получили достаточно серьезные объемы (помощи). Много наших друзей сегодня посещают не только Киев, они едут в зону «АТО». Линас Линкявичюс (глава Министерства иностранных дел Литвы) был в Мариуполе. Они хотят составить свое собственное представление относительного того, что происходит там. Это не только помощь от международных организаций, это и ЕС, это двусторонняя помощь, которая предоставляется. Есть готовность помогать сейчас и отстраивать эти территории в будущем, когда они будут деоккупированы», — заверил Климкин.

При этом глава украинского МИДа затруднился назвать сумму средств, которые понадобятся для восстановления и реинтеграции в состав Украины отдельных территорий Донбасса.

«О каких цифрах можно говорить сейчас? О цифрах можно будет говорить, когда мы оценим реальную ситуацию там (в ДНР и ЛНР). Сегодня там уничтожена значительная часть инфраструктуры. Донбасс после установления безопасного режима, после того как там пройдут свободные и честные выборы, будет возвращаться к нормальной жизни, интегрироваться в украинское правовое поле. Возврат к нормальной жизни нельзя оценить только в цифрах. Возврат к нормальной жизни — фокус наших усилий, но это нельзя сделать без помощи ЕС, без помощи всех наших партнеров», — подытожил Климкин.

В свою очередь, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе часа вопросов к новому правительству отметил, что Министерство инфраструктуры намерено направить дополнительные средства на ремонт дорог в Донбассе.

«По дороге на Мариуполь. Я там был лично, в этом году правительством выделено 30 млн грн на ее ремонт. Этого недостаточно, безусловно. Мы надеемся, что во время завершения реструктуризации долгов «Укравтодора», запланированных на этот год, у нас появятся дополнительные средства, которые мы в первую очередь направим на дороги Восточной Украины», — рассказал Омелян.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля правительство Японии согласилось выделить 13,6 млн долларов в качестве гуманитарной помощи на восстановление инфраструктуры Донбасса. 5 апреля назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский проинформировал, что государственный банк Германии KfW выдел 6,5 млн долл на восстановление инфраструктуры Донетчины.