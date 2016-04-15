Минск, 15 апреля, 2016, 20:37 — ИА Регнум. Намерение развивать сотрудничество в био‑ и космических технологиях заявили 14 апреля во время переговоров в Минске председатель президиума НАН Белоруссии Владимир Гусаков и президента Болгарской академии наук Стефан Воденичаров, подписав протокол к соглашению о научном сотрудничестве на 2016−2018 годы.

пресс-служба Национальной академии наук Белоруссии Подписание протокола к соглашению о научном сотрудничестве между НАН Белоруссии и Болгарской академией наук

«Владимир Гусаков отметил что ученых двух стран объединяют продолжительные исторические связи и, в связи с этим, выразил уверенность, что сотрудничество академий двух стран имеет большие перспективы для развития. Для этого необходимо создание общих проектов и наращивание обмена опытом. Белорусская сторона намерена предложить развивать взаимодействие в АПК, машиностроении, материаловедении, в области химии, биологии и фармацевтики», — сказано в сообщении академии постсоветской республики.

Там сказано также, что президент Болгарской академии наук «проявил особый интерес к таким направлениям сотрудничества, как металлообработка, обработка молока» и пригласил Гусакова вместе с делегацией белорусских ученых посетить в ближайшее время Софию, чтобы «ознакомиться с разработками болгарских коллег».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля заявил Александр Лукашенко во время посещения комплекса управления Национальной системы спутниковой связи и вещания в деревне Станьково Дзержинского района Минской области заявил, что космические программы нужны постсоветской республике «для того, чтобы развивалась нация», чтобы «стать страной XXI века, а может в XXII заглянуть». Он рассказал также, что «машиностроение — это непростая отрасль, мы её освоили» и сообщил, что Китай помог наладить в Белоруссии производство ракет.