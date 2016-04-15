Донецк, 15 апреля, 2016, 20:29 — ИА Регнум. В ДНР сохраняется сложная военная обстановка, в частности, подразделения ВСУ 261 раз обстреляли позиции ВС ДНР, совершив 39 нарушений режима тишины. Об этом 15 апреля на брифинге заявил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Всего противник выпустил 165 мин из минометов калибра 82 и 120 мм, семь артиллерийских снарядов калибра 122 мм, сделал 17 танковых выстрелов. Также противник применял БМП, различные типы гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

Он сообщил, что за прошедшую неделю погибли четверо солдат ДНР.

«Наиболее интенсивным обстрелам с применением тяжелого вооружения подверглись следующие населенные пункты: На Горловском направлении — Зайцево, Горловка и Широкая Балка, всего 408 раз. На Донецком направлении — Веселое, район ясиноватского поста ДПС и шахты Абакумова, Докучаевск, Жабичево, Старомихайловка, район аэропорта и Петровский район Донецка — всего 1418 раз. На Мариупольском направлении — Саханка, Коминтерново, Ленинское — всего 371 раз. В результате интенсивных обстрелов украинских силовиков четыре мирных жителя получили ранения, из них два жителя населенного пункта Зайцево, жительница населенного пункта Яковлевка, а также житель Петровского района Донецка. Разрушены четыре жилых дома. За неделю погибло четверо военнослужащих», — рассказал Басурин.

По его словам, школу в г. Авдеевка обстреляли артиллеристы ВСУ по приказу командира 128-ой бригады Шаптало.

Басурин отметил, что разведка ДНР продолжает фиксировать сосредоточение сил и средств ВСУ вдоль линии соприкосновения.

«В районе населенных пунктов: Кодема, 6 км до линии соприкосновения, обнаружено 10 танков. Новгородское, 6 км до линии соприкосновения, обнаружены три РСЗО «Град». Первомайское, 6 км до линии соприкосновения, обнаружено четыре САУ. В Красногоровке, 6 км до линии соприкосновения, обнаружено две минометные установки, Степное, 7 км до линии соприкосновения, обнаружено 10 танков. На передовые позиции на рубеже Славное, 3 км до линии соприкосновения, Березовое, 6 км до линии соприкосновения, отмечено прибытие подразделений из состава ДУК «Правый сектор» и националистических батальонов», — добавил Басурин.

В Минобороны ДНР сообщили, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ постоянно подтверждают нарушения ВСУ обязательств по отводу тяжелого вооружения.

«В течение прошедшей недели представителями ОБСЕ зафиксирован и опубликован целый список грубых нарушений Минских договоренностей украинской стороной. По заявлениям СММ ОБСЕ, из 19 площадок для отвода вооружений и техники ВСУ 11 — пустые, на них выявлено отсутствие хранившихся ранее тяжелых вооружений. В том числе: 105 шт — 152-мм артиллерийских систем, 66 шт 122-мм артиллерийских орудий и установок, 147 пушек МТ-12 «Рапира» 100 мм, 20 минометов калибра 82 и 120 мм, 58 реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» 122 мм и 220 мм, 59 танков Т-64 и Т-72», — подытожил Басурин.