Москва, 15 апреля, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Посольство Исламской Республики Иран в Российской Федерации опровергло информацию о том, что министр обороны Исламской республики собирается обсудить в ходе визита в Москву возможность поставки Тегерану российских истребителей Су-30 и танков Т-90. Соответствующее заявление сделал сегодня, 15 апреля, пресс-служба иранского дипломатического представительства в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM

В посольстве заявили, что опровергают информацию ряда СМИ о том, что министр обороны Ирана Хосейн Дехган будет обсуждать со своим российским коллегой Сергеем Шойгу вопрос поставки Исламской Республике Су-30 и Т-90.

Напомним, ранее сегодня посол Ирана в Москве Мехди Санаи заявил, что глава Минобороны Исламской Республики Хосейн Дехган посетит Москву для участия в конференции по безопасности, которая пройдет 26−27 апреля.

Позже стало известно, что иранский военный министр прибудет в Москву за день до начала конференции и проведет отдельную встречу с министром обороны России Шойгу.