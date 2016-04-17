Санкт-Петербург, 17 апреля, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Книгу «Opus Comicum» российского художника Георгия Литичевского представили читателям на «Большом Фестивале комиксов, косплея и ностальгии», который в настоящее время проходит в Санкт-Петербурге. Роман выпустило российское издательство авторских комиксов «Бумкнига», тираж составил 1100 экземпляров. Сразу после фестиваля издание поступит в продажу в книжные магазины города.

издательсто «Бумкнига» Фрагмент обложки собрания графических сочинений Георгия Литечевского «Opus Comicum»

«Opus Comicum» представляет собой коллекцию комиксов, нарисованных Литичевским в разное время, а также интервью с художником и статьи о его творчестве. В книгу попали самые ранние работы авторы, один из комиксов был создан ещё в 1978 году.

издательсто «Бумкнига» Георгий Литечевский. Фрагмент коммикса «Шестидесятые». Из собрания графических сочинений «Opus Comicum»

Название книги «Opus Comicum» повторяет название самого нового графического романа Литичевского, который был закончен в 2016 году. «Opus Comicum — латинское название. В нём можно услышать аналогию с Opus Magnum — то есть «практикой», «великим деянием». Алхимики называли свою деятельность Opus Magnum, и я пытаюсь связать своё занятие комиксом — очень странное, кстати, в наше время, в условиях новейших технологий… — в каком-то смысле, с алхимией. Мне нравится, что Opus Comicum звучит загадочно, вызывает интерес и желание разобраться», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM Литичевский.

По сюжету комикса, в Петербург прибывает легендарный барон Мюнхгаузен и начинает тайно рисовать графические истории в подвалах Дома голландской реформатской церкви (где сейчас располагается Центр искусства и музыки Библиотеки Маяковского).

издательсто «Бумкнига» «Сизиф-ТВ» и «Смог» разворот из собрания графических сочинений Георгия Литечевского «Opus Comicum»

Георгий Литичевский — российский художник, критик, историк и теоретик современного искусства, член редакционного совета журнала «Художественный журнал». Участник многочисленных выставок в России и за рубежом. Его работы находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи в Москве, Центра Жоржа Помпиду в Париже, Музея современного искусства KIASMA в Хельсинки, а также в частных коллекциях России, Бельгии, Швейцарии, Италии, Франции, Германии, Великобритании, США.

Большой Фестиваль комиксов представляет вниманию посетителей самые разные комиксы, начиная с раритетных изданий 60-х годов и заканчивая самыми современными графическими романами. Мероприятие открылось 16 апреля в Санкт-Петербургском выставочном комплексе Экспофорум. Выставки продлятся до вечера 17 апреля.