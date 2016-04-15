Кундуз, Афганистан, 15 апреля, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Более 50 сторонников «Талибан» убиты после того, как они начали крупное наступление в северной афганской провинции Кундуз, пишет Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

Абдул Васай Басил, пресс-секретарь губернатора провинции, сообщил о том, что минимум 60 талибов ранены, и столкновения все еще продолжаются.

Полковник Гулам Хазрат Карими, представитель афганской армии в провинции Кундуз, говорит, что талибы начали атаку на афганские силы безопасности рано утром.

В другом районе Афганистана национальная служба разведки выступила с заявлением, согласно которому, арестован один из лидеров группы «Талибан». Теневой губернатор террористической организации в провинции Хост был пойман, когда переодевался в женскую одежду, чтобы избежать ареста.