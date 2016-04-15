Уфа, 15 апреля, 2016, 19:57 — ИА Регнум. Ряд СМИ 11 апреля рассказали, что в Уфе руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов встретился с митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном и председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином. В этот же день Баринов, глава Башкирии Рустэм Хамитов и заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов приняли участие в открытии международного форума тюркской молодежи «Золото тюрков», которое состоялось в уфимском Конгресс-холле.

ИА REGNUM

100 тыс. за инвалидность

ИА Стерлеград 11 апреля сообщил, что по решению суда городская больница №2 города Стерлитамака выплатит денежную компенсацию в 100 тыс рублей пациенту, которому необоснованно отказали в госпитализации. В январе 2015 года житель Стерлитамака обратился к участковому врачу, терапевт диагностировал у него гипертонию и выписал направление на экстренную госпитализацию. Однако медицинский персонал лечебного учреждения отказался принять пациента, якобы из-за отсутствия к тому показаний. В тот же вечер он был доставлен на «скорой помощи» в Клиническую больницу №1. Медикам этого лечебного учреждения удалось спасти его жизнь, однако мужчина стал инвалидом 2 группы.

Земельный вопрос в мэрии Уфы

Ряд СМИ в этот день отметил, что мэрия Уфы, нарушив законодательство, не направила в прокуратуру более 20 проектов постановлений для проведения антикоррупционной экспертизы. Из-за этого в 2016 году были приняты три нормативно-правовых акта с коррупциогенными факторами. Все три документа связаны со сферой предоставления земельных услуг. Также были выявлены нарушения при опубликовании официальных документов. Помимо этого 23 принятых документа не были направлены в Госкомитет республики по делам юстиции для их учета и включения в единый регистр. Двоих сотрудников юридического отдела мэрии привлекли к дисциплинарной ответственности.

Паводок не щадит ни дома, ни могилы

12 апреля Ряд СМИ сообщал о последствиях резкого начала паводка в Башкириии. «Уфа1» рассказала, что Южном кладбище в Уфе затоплены более пятидесяти могил. Захоронения датируются 2011−2012 годами. Горожане бьют тревогу, однако по словам офис-менеджера МБУ Комбината Спецобслуживания, который занимается обслуживанием Южного кладбища, к ним не поступало ни одного заявления от посещающих кладбище людей, где бы говорилось о подтоплении. Жители деревни Федоровка Калининского района Уфы рассказали, что вода полностью размыла дорогу и затопленными оказали порядка десяти домов.

Каждому по труду

Business FM Уфа в этот день сообщила, что Председатель КСП Башкирии Салават Харасов предложил выплачивать зарплату главам администраций районов, исходя из эффективности их деятельности, и таким образом увеличить заинтересованность чиновников в развитии муниципалитета. Руководителей унитарных предприятий также освободили от какой-либо ответственности за результаты своего труда, а зарплату они получают в размере, установленном учредителем и другими нормативными документами. При плохой работе у руководителя ГУПа зарплата мжет быть от 150−200 до 600 тысяч в месяц.

Выборы станут прозрачнее?

ИА «Башинформ» 12 апреля сообщило, что Кодекс Башкирии о выборах будет подвергнут корректировкам. На пленарном заседании Госсобрания республики 21 апреля депутаты рассмотрят изменения в Кодекс, направленные на усиление гарантий избирательных прав граждан, обеспечение прозрачности и гласности при осуществлении избирательных процедур. Народные избранники приведут его в соответствие с антикоррупционными требованиями федерального законодательства. Согласно проекту, председатель, его заместители, секретарь ЦИК не вправе участвовать в управлении хозяйствующим субъектом, за некоторыми исключениями. Кандидатам, их доверенным лицам, наблюдателям будет обеспечен доступ в помещения для голосования не менее чем за час до начала, а также предоставлена возможность присутствовать при подсчете голосов.

Медикам предложили стать блогерами

13 апреля «UfaTime» сообщил, что глава региона Рустэм Хамитов призвал медиков Башкирии защищаться от нападок журналистов и критиков, которые обвиняют врачей в халатности и непрофессионализме. По мнению руководителя региона, на страницы газет и в Интернет попадает «любой мало-мальски сложный случай в больнице». Медикам Хамитов посоветовал создавать свои представительства в социальных сетях и вовлекать в эту работу рядовых врачей. По словам руководителя региона, другого способа взаимодействия со СМИ пока нет.

Налетай, подешевело!

В этот же день некоторые СМИ приценивались к квартирам и автомобилям. «UfacityNews» отметил, что первом квартале 2016 года года в Уфе стоимость квартир снизилась на 2,2% по сравнению с четвёртым кварталом 2015 года. Самыми «дорогими» районами в Уфе остаются Ленинский (66 тыс. 707 рублей за «квадрат), Советский (71 тыс. 835 рублей) и Кировский (73 тыс. 548 рублей). «UfaTime» сравнил цены на подержанные автомобили в разных городах России. Как оказалось, цены почти на все авто с пробегом в Уфе ниже средних. Так, самый популярный в России седан Renault Logan с пробегом до 50 тыс. километров в Уфе стоит примерно 320 тыс. рублей. При этом средняя цена по России — 356 тыс. рублей.

«Башнефть» могут продавать кусками

«Коммерсантъ» 13 апреля сообщил, что в дискуссию о возможных вариантах приватизации «Башнефти», которую правительство намерено провести в этом году, вступил менеджмент нефтекомпании. Глава «Башнефти» Александр Корсик считает, что компанию лучше продать по частям, сначала реализовать 10% акций компании в рамках SPO, а затем уже продавать контроль в компании стратегическому инвестору. В настоящее время 50,08% уставного капитала (60,16% голосующих акций) «Башнефти» в собственности правительства РФ, 25% плюс 1 акция нефтекомпании (25,79% голосующих акций) — у Башкирии. Пока приватизация «Башнефти» не вызвала ажиотажа среди потенциальных инвесторов.

Ужасы реабилитации

14 апреля ряд СМИ рассказал, что 25 реабилитационных центров для наркозависимых людей работали в Башкирии с нарушениями. Многие центры реабилитации размещались в жилых домах в отдаленных районах и деревнях, что позволяло им незаконно работать, не привлекая лишнего внимания. При этом, использовать жилые дома в коммерческих целях противоречит требованиям закона. По данным проверяющих, чаще всего организаторы реабилитационных центров не обеспечивают пожарную безопасность в помещениях, где постоянно находятся их подопечные. Также выявлено немало нарушений в сфере налогов и соблюдения санитарных норм.

Напомним, массовые проверки в организациях по реабилитации наркозависимых людей начались в Башкирии после пожара в Стерлитамаке, в котором погибли 12 подопечных центра «Содействие». Нередки и случаи жесткого обращения с пациентами. По материалам одного из уголовных дел директором реабилитационного центра для нарко‑ и алкозависимых, расположенного в частном доме в Ишимбае августе 2014 года приказал подчиненному побить пациента и насильно поместить в подвал гаража. Мужчина отказался быть запертым в подвале, и тогда двое сотрудников центра избили его бейсбольной битой и арматурой, после чего заперли в сыром, неотапливаемом и неосвещенном помещении. Там пациент совершил самоубийство.

Многострадальный памятник

«Уфа1» в этот день сообщил, что в столице Башкирии неизвестные люди собирают кирпичи от памятника истории, Доходного дома Кочкиных. Также отмечается, что у дома нет ограждения, и он неоднократно подвергался попытке незаконного сноса. Прибывшие на место сотрудники полиции составили акт о правонарушении. Владимир Захаров, лидер движения «АрхЗащита», пояснил, что при таких обстоятельствах от здания ничего не останется, и поэтому активисты обратились в Министерство культуры Башкирии.

Трое на льдине

Ряд СМИ 14 апреля сообщил, что в Башкирии службы МЧС спасли трех рыбаков с отколовшейся льдины на озере Аслыкуль. Льдину отнесло примерно на 100 метров, но возле берега образовался затор из обломков льда. Это осложнило спасательную операцию. Рыбаки не пострадали благодаря оперативности службы спасения. В МЧС еще раз напоминают о мерах безопасности в весенний период на воде. Жителей Башкирии убедительно просят не выходить на тонкий лед. Переправа через реки в весенний период также может стать смертельно опасной.

Школе повар не нужен?

Ряд ресурсов 15 апреля отметили, что в Башкирии родители учащихся не довольны школьным меню. По словам депутата Госсобрания республики Рустема Мусабирова, в настоящее время средства на организацию школьного питания идут из расчета 20% — бюджетные средства и 80% — средства родителей. Родители жалуются на отсутствие прозрачности в формировании меню и в целом трат на школьное питание. 70% всех школ РБ работают на аутсорсинге по организации школьного питания. Лечебное питание в больницах также должно быть передано предприятиям питания, считает народный избранник.

Поближе к столице — побольше народу

В этот же день в СМИ появились данные о том, что к 2030 году рождаемость в республике сократится на треть: если в прошлом году в Башкирии родились 60 тыс. малышей, то через 15 лет рождаемость составит 40−45 тысяч. Одной из причин назван демографический спад, который произошел в 90-ые годы. Еще одна демографическая беда: сельчане все чаще перебираются в город. Только за год, по данным Башстата, села республики недосчитались четырех тысяч человек, а за пять лет (с 2011 по 2016 годы) эта цифра составила 50 тысяч. Больше других за пять лет потеряли Балтачевский (-10,6%), Аскинский (-10,2%) и Бижбулякский (-10%) районы. Среди городов в минус ушли только моногорода Агидель и Кумертау. Лидерами по приросту стали Уфа и ближайшие к ней районы — Уфимский и Иглинский.

Дорогая моя рыбёшка

«UfaTime» 15 апреля сообщил, что за неделю на территории региона на 6,4% подорожала белокочанная капуста (23,25 рубля за килограмм), на 3,4% — морковь (27,13 рубля), на 1,5% — мороженая рыба (138,65 рубля). Снизились цены на яблоки (на 2,2% — 84,78 рубля), репчатый лук (на 1,3% — 21,61 рубля), свинину (на 1% — 233,72 рубля). Незначительно изменилась стоимость сахара (51,25 рубля за килограмм), куриных яиц (57,57 за 10 штук), говядины (293,62 рубля), а также хлеба, молока, сливочного и подсолнечного масла, чая и соли.