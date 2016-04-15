Саратов, 15 апреля, 2016, 19:51 — ИА Регнум. 15 апреля председатель «Единой России» — премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил на пленарном заседании форума «Современное российское село», где назвал три основных направления аграрной политики партии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

И.А. Гринюк. «На полевом стане». 1949

Лидер партии власти заявил, что итоги форума войдут в предвыборную программу «ЕР». «Я практически уверен: на селе проголосуют за нашу программу. И почему проголосуют? Да потому что мы действительно многое сделали за последние годы, нам есть, что предъявить и есть, чем гордиться», — сказал Дмитрий Медведев.

Он отметил, что когда другие сектора промышленности из-за экономических трудностей, к сожалению, съеживаются, село все равно продолжает расти. «Мы действительно собираем в последние годы рекордные урожаи, мы сами себя обеспечиваем продуктами — по значительному набору этих продуктов, — подчеркнул он. — Заметно повысили уровень продовольственной безопасности. Что особенно важно, наращиваем экспорт сельхозпродукции. Строим и новые дороги, и новые дома в сельской местности. Это действительно наши общие успехи, они стали возможными благодаря командной работе «Единой России», регионов, муниципалитетов, законодателей и правительства, конечно».

Первое направление аграрной политики партии, по словам председателя правительства РФ, — каждый, кто хочет работать на земле, должен получить такую возможность. «Вот это важнейший тезис, — прокомментировал он. — Наша задача — создать для этого все условия. Хочешь стать фермером — земельный участок оформляется по упрощенной схеме. Грант от государства должен предоставляться без волокиты. Если есть работа, должна быть гарантирована зарплата и отчисления в бюджет сельских территорий, которые позволят повысить качество социальной инфраструктуры на селе».

Второе направление — накормить страну качественными и доступными по цене продуктами. «Да, есть отдельные виды сельхозпродукции, которые выращивать в нашем климате слишком дорого, но их немного. Всю основную продовольственную корзину нам следует производить внутри страны, причем по каждой товарной позиции у людей должен быть выбор и по ассортименту, и по цене», — пояснил премьер-министр.

«И третий постулат: мы должны вывозить больше продовольствия, чем ввозить. Наши сельхозпроизводители учатся бороться за потребителя и за пределами России. Надо иметь в виду эту перспективу, в том числе запуская новые проекты в рамках импортозамещения, — выступил Медведев. — Понятно, что те самые санкции, о которых мы много говорим, и ответные меры, или контрсанкции, все равно рано или поздно закончатся, хотя сейчас эти контрсанкции работают в пользу села, это абсолютно очевидно. К этому моменту нам нужно достичь такого состояния, когда наши продукты будут выигрывать у своих конкурентов и по стоимости, и по качеству, чтобы бренд «Сделано в России» стал гарантией удачной, качественной покупки».