Киев, 15 апреля, 2016, 19:50 — ИА Регнум. Прокурор Одесской области Николая Стоянова снят с занимаемой должности и уволен из органов прокуратуры. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кирпич

Сообщается, что исполняющий обязанности прокурора Украины Юрий Севрук отправил в отставку прокурора Одесской области Николая Стоянова и уволил его из органов прокуратуры.

Увольнение произошло согласно положению законов «О прокуратуре» и «Об очищении власти» (люстрации). По словам прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко, личное дело Стоянова было тщательно изучено, после чего было принято решение.

Куценко также рассказал, что президент Украины Петр Порошенко направил в Генпрокуратуру письмо, в котором попросил в неотложном порядке рассмотреть вопрос возможности дальнейшего пребывания Стоянова на должности прокурора Одесской области и соответствия обстоятельств закону об очищении власти.

«Учитывая предложения президента и завершение проверки, Юрий Севрук принял решение об увольнении Стоянова с должности прокурора Одесской области и из органов прокуратуры», — заявил Куценко.

Напомним, 11 апреля губернатор Одесской области Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предъявил Порошенко фактически ультиматум. Саакашвили потребовал от Порошенко определённых политических действий, в том числе, увольнение Стоянова. Если эти требования не будут выполнены в течение недели, то «реформаторы со всей страны» должны будут объединиться и «поменять все в стране самым быстрым, конституционным образом».