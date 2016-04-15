Берлин, 15 апреля, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Дело о немецком сатирике Яне Бемерманне, оскорбившем турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, «раскололо» правящую коалицию в Германии, пишет Der Tagesspiegel. Ранее канцлер Ангела Меркель санкционировала расследование в отношении Бемерманна.

bundeskanzlerin.de Ангела Меркель и Реджеп Тайип Эрдоган

Глава немецкого МВД Томас де Мезьер защитил позицию своего однопартийца (ХДС) — Меркель, отметив, что последнее слово не за правительством, а за «независимой юстицией».

Председатель партии «Зеленые» Антон Хофрайтер обвинил канцлера в заведомо ошибочной позиции, считая, что для нее более важно миграционное соглашение с Турцией, нежели свобода прессы в ФРГ.

Более резко высказались представители другой оппозиционной группы — Альтерантива для Германии. Председатель партии АдГ Йорг Мойтен назвал решение Меркель «коленопреклонением перед Эрдоганом». Для нее важнее «закулисная торговля» (сделка о беженцах), чем защита «своих соотечественников», говорит он.

Министр юстиции и член СДПГ Хайко Маас считает ненужным разрешение, выданное правительством о начале судебного расследования. «По наказуемому правонарушению решение будет приниматься в судебном порядке, независимо от того, будет ли предоставлено разрешение или нет», — комментирует Маас.

Министр иностранных дел Франк Вальтер Штайнмайер (тоже социал-демократ) особо подчеркнул, что министры от партии СДПГ голосовали против выдачи полномочия. «Мы считаем, что разрешение не должно было выдано», — сказал Штайнмайер, добавив, что «свобода слова, прессы и искусства являются самыми главными объектами защиты нашей конституции». По его словам, «голос канцлера оказался решающим».

Напомним, что Социал-демократическая партия (СДПГ) и Христианско-демократический союз (ХДС) составляют правящую (или как ее называют «большую») коалицию в немецком парламенте — Бундестаге.