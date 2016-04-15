Липецк, 15 апреля, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Доходы почти всех депутатов, представляющих Липецкую область в Госдуме, в 2015 году остались примерно на уровне 2014 — только Николай Борцов из «Единой России» получил на 478 млн больше, чем годом ранее, а Сергей Журавлев из ЛДПР — на три миллиона меньше. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сведения о доходах народных избранников опубликованы на официальном портале Госдумы.

Леонид Соломаткин. Угощение чиновников. 1864

Николай Борцов, член комитетов ГД по земельным отношениям и строительству и по вопросам депутатской этики, в 2015 году заработал 799 млн 140 тыс. рублей. Для сравнения — его доходы за 2014 год составили 421 миллион. Ему принадлежат три земельных участка, два жилых дома, две квартиры (одна — в общей долевой собственности), гараж, по половине доли восьми машиномест, четыре автомобиля (один появился в 2015 году), трактор и автоприцеп.

Михаил Тарасенко из «ЕР», первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, задекларировал доход в 5,2 млн рублей (в 2014 — 4,3 млн). Его супруга за год заработала 561 тысячу рублей. У депутата стало меньше недвижимости — вместо трех земельных участков (данные за 2014 год) у него остался один, площадью 800 кв. м. Также Тарасенко принадлежит жилой дом, квартира в совместной собственности и автомобиль Mitsubishi. У его жены в собственности находится квартира в общей собственности, парковочное место, автомобиль Folkswagen и автоприцеп.

Член ЛДПР Сергей Журавлев, занимающий пост заместителя председателя комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, в 2015 году заработал 4,7 млн рублей (в 2014 — около восьми млн), его супруга — 1,4 млн. Как и год назад, Журавлеву принадлежат три земельных участка, квартира, гараж, нежилое помещение площадью 20 квадратных метров и здание площадью 209 квадратных метров, его жене — земельный участок и автомобиль Mercedes Benz.

Доходы Николая Разворотнева из КПРФ (член комитета ГД по образованию) составили 4,9 млн рублей, его жены — 85,5 тыс. рублей. У депутата в собственности два земельных участка (400 и 1000 кв. м), квартира в долевой собственности, автомобиль Niva Chevrolet и автоприцеп. У его супруги — две квартиры в долевой собственности и машина Lada Granta.

«Справедливоросс» Владимир Чеботарев, входящий в комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, за год заработал 44,8 млн рублей, его супруга — 59 миллионов. У депутата в собственности два земельных участка площадью 810 и 941 кв. м, жилой дом и нежилое помещение, у его жены — квартира.