Калуга, 15 апреля, 2016, 19:37 — ИА Регнум.



kompas-kaluga.ru За три месяца 2016 года в Калуге зарегистрировано 115 наездов на пешеходов

За три месяца зарегистрировано 115 наездов на пешеходов, в которых погибли 22 и получили ранения 103 человека, 382 дорожно-транспортных происшествия, в которых 60 человек погибли, 510 получили ранения было зарегистрировано в первом квартале 2016 года.

Как сообщили 15 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года количество ДТП снизилось на 5,7%, получивших ранения — на 13,4%. Однако погибших в ДТП увеличилось на 9,1%.

Вместе с тем аварийность по-прежнему характеризуется высокой степенью риска гибели и травмирования наиболее уязвимых участников дорожного движения. Каждое третье происшествие связано с наездом на пешеходов. За три месяца зарегистрировано 115 наездов на пешеходов, в которых погибли 22 и получили ранения 103 человека.

В первом квартале было выявлено более 154 тысяч нарушений Правил дорожного движения, задержано 1 580 нетрезвых водителей, пресечено 120 332 нарушения скоростного режима, 888 — выезд на встречную полосу.

Несмотря на то, что нетрезвых водителей выявлено больше, чем в прошлом году, ДТП с их участием стало меньше. К уголовной ответственности привлечено более 40 человек, кто-то получил реальные сроки лишения свободы, кто-то наказан обязательными работами до 300 часов, штрафами в 200 тыс. рублей, и все лишены водительских прав на три года.

За различные нарушения законодательства в сфере пассажирских перевозок привлечено к административной ответственности 89 водителей и 14 должностных лиц, выявлено 3 факта эксплуатации автобусов, в конструкцию которых внесены изменения, которые не соответствуют сведениям, указанным в регистрационных документах.