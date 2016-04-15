Москва, 15 апреля, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Владислав Третьяк заработал 11 млн 856 тыс 750 рублей в 2015 году, тогда как годом ранее его доход составил 9 млн 156 тыс. 57 рублей. Об этом свидетельствуют данные его декларации о доходах и имуществе за 2015 год, опубликованной 15 апреля на сайте Госдумы.

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В собственности депутата большое количество недвижимости: 2 дачных и 2 садовых участка с площадями 2778, 1261, 2500 и 7500 кв. м соответственно; жилой дом и доля в жилом доле с мансардой; жилое здание 147,4 кв. м, одна квартира в 41,9 кв. м и 1/3 квартиры площадью 108,4 кв. м; две квартиры в Латвии обе площадью 167 кв. м, машиноместо, гараж, хозяйственная постройка, котельная и две бани.

У супруги депутата в 2015 году доход составил 601 тысяч 278 рублей (407 тысяч 142 рублей в 2014). Она является собственником двух машиномест и двух квартир (площадь — 120,5 и 103,3 кв. м), а также 1/3 квартиры площадью 108,4 кв м. Транспортными средствами супруги не владеют.