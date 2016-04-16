Санкт-Петербург, 16 апреля, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Сегодня, 16 апреля, из печати вышла русская версия графического романа американского писателя Дэниела Клоуза «Пейшенс». Российским читателям роман будет впервые представлен на «Большом Фестивале комиксов, косплея и ностальгии», который в настоящее время проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в издательстве авторских комиксов «Бумкнига».

издательсто «Бумкнига» Обложка русского издания графического романа Дэниеля Клоуза «Пейшенс»

В США книгу уже назвали одним из главных событий в области комиксов и литературы. В центре повествования — история молодой девушки Пейшенс, чьё многообещающее будущее прерывается загадочным убийством, и её муж Джек путешествует во времени с навязчивой идеей спасти любимую.

издательсто «Бумкнига» Предложение — отрывок из графического романа Дэниеля Клоуза «Пейшенс»

«Дэниел Клоуз — известный и признанный автор графических романов. Самое известное его произведение — это комикс «Призрачный мир». Несколько лет назад книга издавалась на русском языке. В 2001 году режиссёр Терри Цвигофф снял по мотивам истории одноимённый фильм. Клоуз сам адаптировал книгу к съёмкам и писал сценарий», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM владелец издательства «Бумкнига» Дмитрий Яковлев.

Трагикомедия «Призрачный мир» по книге Коулза с Торой Бёрч и Скарлетт Йоханссон в главных ролях вышел на экраны в 2001 году. Романтичная история любви выпускницы средней школы, не желающей поступать в колледж, в 2002 году была номинирована на премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

издательсто «Бумкнига» Детские вещи — отрывок из графического романа Дэниеля Клоуза «Пейшенс»

«Однако, последнее время в творчестве Клоуза наблюдалось затишье. Уже пять лет у него не выходило новых книг. Поэтому когда около года назад от американского издателя мы получили информацию о том, что к публикации готовится его новый роман, мы приняли решение, что с удовольствием будем его российскими издателями. Тогда, год назад, мы ознакомились ещё с чёрно-белым вариантом книги, но он сразу произвёл должное впечатление. Это очень интересная история», — сообщает Яковлев.

В Америке книга Клоуза вышла около месяца назад, в России первые продажи начались на «Большом Фестивале комиксов, косплея и ностальгии», по окончании которого роман поступит в книжные магазины. «Книга выходит тиражом 3000 экземпляров. В первую очередь её можно будет найти в специализированных магазинах комиксов, например «28ом» в Санкт-Петербурге. А вообще, издание будет продаваться практически в любых книжных, например магазинах «Все свободны», или «Подписные издания». К концу следующей недели роман появится в гигантах «Озон», «Лабиринт», «Дом книги» и других», — сообщает Яковлев.

издательсто «Бумкнига» Теории — страница из графического романа Дэниеля Клоузяа «Пейшенс»

Большой Фестиваль комиксов открывается в Санкт-Петербургском выставочном комплексе Экспофорум, сегодня, 16 апреля. Вниманию посетителей представлены выставки, лекции, ярмарки по всем периодам комиксов, начиная с раритетных изданий 60-х годов и заканчивая самыми современными графическими романами.