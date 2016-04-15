Киев, 15 апреля, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Деятельность президента Украины Петра Порошенко на сегодняшний день полностью поддерживают лишь 2% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованные в пятницу, 15 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Достоинство

Согласно подсчетам социологов, еще 15% украинцев поддерживают Порошенко «частично». Кроме того, 32% скорее не одобряют работу президента, а 43% не одобряют ее категорически, 8% опрошенных не определились с ответом.

Также опрос показал, что украинцы не воспринимают правительство и Верховную раду.

В частности, деятельность Кабинета министров Арсения Яценюка (опрос проводился до отставки) полностью одобрял лишь 1% опрошенных, 6% поддерживали ее частично, 25% скорее не одобряют, 64% не одобряют ее категорически, а 4% не нашлись, что сказать.

Работу Верховной рады полностью не одобряет никто, частично — 5% опрошенных, 29% скорее не одобряют, а 59% не одобряют категорически, еще 6% не определились.

Как показал опрос, среди отдельных политиков украинцам больше всего сейчас нравится мэр Львова Андрей Садовый — его суммарная поддержка составляет 35%. далее в рейтинге симпатий — Михаил Саакашвили с позитивным результатом 34% и Олег Ляшко — 23%. Обращает на себя внимание рейтинг Юлии Тимошенко — 21%, а также бывшего лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша — 18%.

Группа «Рейтинг» информирует, что опрос проводился по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса с 18 февраля по 4 марта 2016 года методом личного интервью у респондента на дому. Всего было опрошено 2,400 жителей Украины возрастом от 18 лет.