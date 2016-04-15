Санкт-Петербург, 15 апреля, 2016, 19:28 — ИА Регнум. В Петербурге набирает обороты скандал вокруг долгов, которые накопились у различных городских структур перед энергокомпанией «ТГК-1» (контролируется Газпромом). Администрация Кировского района Санкт-Петербурга, которой ОАО «ТГК-1» вознамерилась ограничить подачу тепла из-за задолженности, категорически отвергает наличие долга за теплоснабжение. Об этом ИА REGNUM сегодня, 15 апреля, сообщила пресс-служба администрации.

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«Администрация Кировского района Санкт-Петербурга официально сообщает, что не имеет ни кредиторских, ни текущих задолженностей перед ОАО «ТГК-1». Текущая задолженность за тепловую энергию (теплоноситель), потребленную администрацией в марте 2016 года (…) оплачена администрацией 11.04.2016», — заявили районные власти, указав и номер платежного поручения.

В связи с этим администрация Кировского района Санкт-Петербурга потребовала от ОАО «ТГК-1» опровержения распространенных ранее сведений о наличии задолженности в размере 705 тыс. рублей.

Напомним, что ОАО «ТГК-1» утром 15 апреля сообщило, что планирует ограничить подачу тепла в здание администраций Кировского и Центрального района Петербурга в понедельник, 18 апреля, в связи с задолженностью за поставленные энергоресурсы.