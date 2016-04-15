Саратов, 15 апреля, 2016, 19:21 — ИА Регнум. В рамках визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Саратовскую область состоялось совещание по развитию дорог, в котором также приняли первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих, полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич и министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.saratov.gov.ru В Саратове Дмитрий Медведевпровел совещание по развитию дорог

Дмитрий Медведев заявил, что проблема состояния автомобильных дорог характерна для многих регионов, в том числе и для Саратовской области. «По ряду причин это — накопленный эффект, это не сегодня возникло, но это не значит, что мы должны списывать всё на предыдущие трудности, — пояснил он. — Нам нужно выработать набор предложений, которые смогли бы изменить ситуацию с дорогами в лучшую сторону в Саратовской области. Их можно было бы применить и в других регионах Российской Федерации».

Председатель Правительства РФ выступил с предложением: «Давайте пройдемся по этим направлениям с учетом тех ситуаций, которые сложились на территории Саратовской области. Но это не означает, что мы будем принимать решения только для одного региона, но — в целом для Федерации. К сожалению, большому числу регионов требуется повышенное внимание к состоянию дорожной сети. Денег на это как всегда не хватает, но нужно жить теми ресурсами, которыми мы располагаем. Нужно понять, как их распределить, чтобы добиться ощутимых результатов и этот результат увидеть».

Валерий Радаев доложил, что общая протяжённость дорог в регионе составляет свыше 27 тыс. км, в том числе 0,7 тыс. км — федеральных трасс, 9000 км — региональных и 16 тыс. км — местных дорог. Он отметил, что ухудшение качества дорог произошло, начиная с 90-х годов, особенно межрайонного значения, не рассчитанных на современный грузооборот. «Имеющегося финансирования хватает только на текущее содержание дорог, но недостаточно для проведения работ по капремонту, реконструкции и строительству трасс. В 2015 году на дороги региона было направлено 10 млрд рублей — они пошли, в основном, на завершение строительства моста в Балаково и современную развязку у села Елшанка протяжённостью в 15 км. Около 60% федеральных трасс было приведено в нормативное состояние. На всё остальное, к сожалению, не хватает денег», — подчеркнул Валерий Радаев.

Первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих проинформировал, что по всей стране из 52 тыс. км федеральных трасс в нормативном состоянии находятся 63,6%, при этом в 2010 году в нормативном состоянии было всего 39%. «Это стало возможным благодаря тому, что в 2011 году было принято решение о создании Дорожного фонда, и в 2014-м принято решение о 100%-ном нормативе финансирования на содержание федеральных дорог. И это решение было своевременны, — сообщил он. — По регионам, конечно, ситуация отличается. Сегодня, мы знаем, многие из них не полностью направляют те средства, которые должны поступать в дорожные фонды, на финансирование автомобильных дорог».

По его словам, в первую очередь, имело бы смысл проводить более сбалансированную политику по направлению средств на капитальный ремонт существующей сети. «Мы подготовили предложения по предоставлению регионам трансфертов в 2016 году для использования федеральной поддержки на капитальный ремонт и текущее содержание, — констатировал Дитрих. — На наш взгляд, это позволит с меньшими затратами привести дорожную сеть в лучшее состояние. Во-вторых, нам необходимо вести мониторинг сложных моментов, которые возникают с финансированием дорожных фондов за счет акцизов. Наверное, это то решение, которое нам позволит наполнять дорожные фонды и использовать их только на цели дорожной деятельности. И, наконец, регионы должны закладывать гарантийные сроки для тех, кто исполняет подрядные работы на сети региональных дорог для того, чтобы не приходилось каждый год латать за бюджетные средства те огрехи, которые допускают подрядчики».