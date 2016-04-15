Луганск, 15 апреля, 2016, 19:15 — ИА Регнум. С января по апрель 2016 года на Луганщине число абонентов мобильного оператора «Лугаком» увеличилось вдвое и составило на сегодня около 50 тыс. Об этом сегодня, 15 апреля, на пресс-конференции заявил руководитель центра обслуживания абонентов ГУП ЛНР «Луганские коммуникации» Эдуард Егоров, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сейчас у нас до 50 тысяч абонентов, динамика к росту очень значительная. Мы наблюдаем значительную динамику с конца ноября. Сентябрь, октябрь люди еще присматривались, убеждались в том, что на самом деле этим нужно пользоваться. И с конца ноября динамика в районе 10 тысяч абонентов плюсом в месяц идет», — рассказал Егоров.

По его словам, стоимость мобильных и интернет-услуг, предоставляемых оператором сотовой связи «Лугаком», ниже, чем у любого оператора Украины или России.

«Абонплата в месяц составляет 50 рублей. Снимается она пропорционально календарным дням в месяц. То бишь, если в месяце 30 календарных дней — абонплата в сутки будет сниматься примерно 1,67 рубля. Интернет от «Лугакома» однозначно будет дешевле, чем интернет самого дешевого оператора на Украине», — заверил Егоров.

Он сообщил, что абоненты могут принимать входящие звонки в течение трех месяцев, не пополняя счет. При этом абонент «Лугакома» может уйти максимально в минус лишь на 1 рубль 67 копеек.

Напомним, 18 июня 2015 года Минсвязи ЛНР сообщило, что в Луганщине запущен новый государственный республиканский сотовый оператор мобильной связи «Лугаком». Глава ЛНР Игорь Плотницкий поручил установить тарифы на услуги республиканского оператора ниже украинских.