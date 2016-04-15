Калуга, 15 апреля, 2016, 19:13 — ИА Регнум. На российских автодорогах появится новый дорожный знак «Зона торможения». Эксперимент по внедрению данного нововведения пройдет в Калужской области. Об этом сегодня, 15 апреля, пишет местное издание «Весть News».

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Сообщается, что дорожный знак «Зона торможения» будут устанавливать за 100 метров до нерегулируемых пешеходных переходов на наиболее аварийных участках калужских автотрасс.

ГИБДД Калужской области рассчитывает, что размещение знака «Зона торможения» заставит автомобилистов при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам быть особенно внимательными и сконцентрированными.

Нерегулируемые пешеходные переходы являются действительно крайне опасным местом. По статистике ГИБДД, за первые шесть месяцев прошлого года, каждый третий пешеход, получивший травмы в результате ДТП на дорогах России, а также каждый шестой погибший были сбиты именно в зоне пешеходного перехода.