Киев, 15 апреля, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Результат референдума в Голландии по соглашению ою ассоциации стал проблемой для дальнейшей евроинтеграции Украины. Об этом 15 апреля в Верховной раде Украины заявил глава МИД страны Павел Климкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошок

«Я много раз говорил… и это не попытка оправдаться со стороны МИД или лично с моей стороны. Это действительно очень проблемный результат — результат не касается нашей евроинтеграции… Организаторы референдума четко об этом заявили. Это евроскептики, которые имеют значительный вес в голландском обществе. Вчера они начали собирать подписи за другой референдум против соглашения о свободной торговле, которое будет действовать в более глобальном контексте. Они будут это делать и дальше. Это очень большой вызов для Европейского Союза, однозначно, поскольку сейчас слово за голландским политикумом», — считает Климкин.

По его словам, референдум в Голландии поставил под вопрос демократическую легитимность всего ЕС.

«Я надеюсь, что парламентские дебаты приведут к тому, что ратификационные грамоты будут переданы в Брюссель, возможно с какими-то политическими декларациями. Но важно подчеркнуть, во-первых, мы не собираемся вносить какие-либо изменения в соглашение. Это не только наша украинская позиция, это также позиция всех других стран-членов ЕС, которые уже ратифицировали и передали ратификационные грамоты. Такая же позиция у Брюсселя… Это большой вызов для ЕС. Сейчас 15−20% избирателей какой-то страны могут определять судьбу очень важных решений на европейском уровне. Это проблема демократической легитимности для всего ЕС, для отдельных стран. Это проблема, каким образом решения, которые принимаются ЕС, решения которые принимаются в Европейском совете, потом будут выполняться. И ЕС должен найти ответ на этот вызов. Сейчас над этим много стран работают», — сказал Климкин.

Он также заверил, что результаты референдума в Голландии не повлияют на процесс предоставления Украине безвизового режима с ЕС.

«Этот процесс не влияет на безвизовый режим. Безвизовый режим привязан к выполнению критериев, которые заложены в дорожную карту безвизового режима. На сегодня мы ее выполнили и в ближайшие дни Еврокомиссия должна начать формально работать с Европейским советом и Европарламентом», — подчеркнул Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может получить безвизовый режим с ЕС в середине 2016 года.

«Были достигнуты договоренности о том, что в апреле будут внесены законодательные предложения в Европейский совет и Европейский парламент относительно предоставления Украине безвизового режима в середине текущего года», — сказал Порошенко.

Напомним, 12 апреля избирательная комиссия Голландии обнародовала официальные итоги референдума, касающегося ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Так, против этого решения выступил 61% граждан, идею ратификации соглашения поддержали 38,2% избирателей. Явка составила 32,2% при необходимых 30%. Референдум признан состоявшимся.