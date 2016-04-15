Выборг, Ленинградская область, 15 апреля, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Выборг разделят на 12 зон комплексного ремонта, предполагающего модернизацию инженерной инфраструктуры и реставрацию домов-памятников. Первой такой зоной станет территория Выборгского замка. Об этом сегодня, 15 апреля, в ходе рабочей поездки в Выборгский район сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

city.vbg.ru Выборгский замок

«Мы приняли решение разбить Выборг на 12 зон комплексного ремонта, в которых будет делаться не только коммунальный ремонт, но и реставрация. Первая зона, которую мы начнем в этом году отрабатывать, это зона Выборгского замка и небольшой микрорайон, который к нему примыкает», — сообщил губернатор.

По его словам, комплексный ремонт подразумевает собой замену инженерных сетей, ремонт и реставрацию памятников архитектуры, благоустройство, озеленение, асфальтирование и т.д. «То есть мы полностью микрорайон сдаем в готовом виде, скажем, еще под 50 лет эксплуатации», — заявил Дрозденко.

Одной из причин, осложняющих капремонт в Выборге, является большое число домов-памятников. «К сожалению, значительная часть домов Выборга — это памятники культурного наследия местного, регионального и федерального значения. А там помимо сметы нужен проект. Это конечно тоже усложняет историю капитального ремонта, но мы будем его делать», — добавил губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на реконструкцию исторических памятников в Ленинградской области в 2016 году из регионального бюджета будет выделено около 900 млн рублей. По словам главы региона, в текущем году продолжится финансирование реставрационных работ в Старой Ладоге, Выборге, Тихвине, Копорье и других исторических и культурных центрах Ленобласти.