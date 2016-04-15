Киев, 15 апреля, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу — одну из первых после назначения — с заместителем генерального секретаря НАТО Александром Вершбоу, в ходе которой стороны обсудили вопросы будущего сотрудничества Украины и Североатлантического альянса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Об этом сообщает пресс-служба украинского Кабмина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гройсман проинформировал собеседника, что в правительстве создана новая должность — вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции.

«Сотрудничество с НАТО имеет важное значение в деятельности новосформированного Кабинета министров и для Украины в целом… Мы будем вкладывать в наше с вами сотрудничество новую силу, энергию, развивать достижения, которые были, и расширять наше взаимодействие», — подчеркнул украинский премьер-министр.

В свою очередь, согласно информации пресс-службы, Вершбоу поздравил Гройсмана с назначением на должность премьер-министра Украины и заявил:

«Мы рассматриваем новое правительство как возможность дать новый толчок реформам… для внедрения необходимых изменений во всех сферах жизни страны, в частности, относительно борьбы с коррупцией и реформирования сектора обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО. Вы должны иметь достаточно энергии и упорства, чтобы воплотить в жизнь реформы».

Собеседники договорились об усилении поддержки реформ в секторе безопасности и обороны. С этой целью до Варшавского саммита НАТО, который состоится в июле, будет разработан Комплексный пакет помощи в соответствии с потребностями Украины. Заместитель Генерального секретаря НАТО выразил убеждение, что Варшавский саммит НАТО станет удобным «случаем привлечь внимание к тому прогрессу, которого Украина уже достигла, и продемонстрировать те стремления, которые Украина исповедует, чтобы воплотить реформы в жизнь».

Также стороны договорились возобновить работу Комиссии межведомственной координации по вопросам сотрудничества с НАТО.

«Украина в прошлом потеряла очень много возможностей, давайте не потеряем их сегодня», — призвал правительство в Киеве заместитель генерального секретаря НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина является приоритетом для НАТО, а потому помощь Киеву со стороны альянса не прекратится.

В феврале Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с НАТО об открытии представительства альянса на Украине. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что открытие нового учреждения позволит работать трастам НАТО и финансировать обороноспособность Украины, а фактически «это будет посольство НАТО на Украине».

В свою очередь, президент Порошенко неоднократно заявлял, что через несколько лет на Украине пройдет референдум по вопросу вступления страны в НАТО.