Луганск, 15 апреля, 2016, 19:00 — ИА Регнум. 14 апреля на Луганщине в результате обстрелов ВСУ погибли четверо солдат Народной милиции ЛНР, еще восемь бойцов — ранены. Об этом 15 апреля сообщает Минобороны ЛНР, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Вечером 14 апреля из ПТРК было произведено 10 выстрелов с направления населенного пункта Новозвановка по позициям в районе села Калиново. При этом огонь велся из АГС — 300 выстрелов. В результате обстрела четыре военнослужащих Народной милиции погибли и восемь ранены», — заявили в Народной милиции.

Отмечается, что позиции ЛНР в с. Молодежное украинские войска трижды обстреливали из минометов калибра 120 мм и ПТРК.

В свою очередь, 15 апреля на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ перебросили в Дмитровку Новоайдарского района 12 противотанковых орудий «Рапира», а также разместили бронетехнику в районе Попасной.

«Вблизи населенного пункта Дмитровка, который находится в подконтрольном ВСУ Новоайдарском районе, представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 12 противотанковых пушек МТ-12 «Рапира». Также наша разведка подтверждает, что в районе населенного пункта Попасная в локомотивном депо размещена бронетехника. По имеющейся информации, личный состав ВСУ выведен из населенных пунктов Попасная и Золотое для занятия позиций на линии соприкосновения», — сказал Марочко.

По его словам, наблюдатели СММ ОБСЕ фиксируют отсутствие украинской техники в местах ее хранения.

«Факты нарушения украинской стороной Минских договоренностей подтверждает и СММ ОБСЕ на Украине в своих ежедневных отчетах. Например, 13 апреля 2016 года обнаружено отсутствие шести буксируемых артиллерийских орудий Д-48, четырех минометов «Василек», 32 танков Т-64 и одного миномета калибром 82 мм. На одном участке командование ВСУ отказало ОБСЕ в доступе к месту хранения девяти танков Т-72», — рассказал Марочко.