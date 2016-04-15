Москва, 15 апреля, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем Джоном Керри. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба МИД РФ.

menina.ru Балтийское море

Сообщается, что одной из тем разговора стала ситуация с пролетом российских фронтовых бомбардировщиков Су-24 над эсминцем ВМС США «Дональд Кук» в акватории Балтийского моря. Также обсуждалась проблема сирийского урегулирования, ситуация в Донбассе и Нагорном Карабахе.

Главы внешнеполитических ведомств России и США подтвердили, что будут продолжать способствовать укреплению установленного совместными усилиями режима прекращения огня в Сирии, а также борьбу с терроризмом в этой стране. Москва и Вашингтон призывают противостоящие стороны соблюдать перемирие и участвовать в политическом процессе, а также действовать в интересах облегчения гуманитарной ситуации.

Что касается инцидента в Балтийском море, то Лавров подчеркнул, что исчерпывающие разъяснения на этот счёт были даны по линии Министерства обороны Российской Федерации.

Напомним, ранее Керри заявил, что эсминец ВМС США «Дональд Кук» якобы имел право сбить российские Су-24.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минобороны РФ подчеркнули, что 13 апреля экипажи нескольких самолетов Су-24 ВКС РФ выполняли плановые учебно-тренировочные полеты над нейтральными водами Балтийского моря.

Маршруты полетов российских боевых самолетов проходили через район, где находился американский эсминец «Дональд Кук», примерно в 70 километрах от российской военно-морской базы.