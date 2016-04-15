Минск, 15 апреля, 2016, 18:48 — ИА Регнум. «Монако стало 175-й державой, с которой Республика Беларусь установила дипломатические отношения», — сообщает посольство постсоветской республики во Франции по итогам состоявшегося 15 апреля подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Белоруссией и Монако.

пресс-служба посольства Белоруссии во Франции Подписание Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Белоруссией и Монако 15 апреля в Париже

«Установление дипломатических отношений между Белоруссией и Монако будет способствовать развитию двусторонних отношений во всех областях сотрудничества», — в официальном сообщении. В посольстве отметили также, что «за правительство Республики Беларусь документ был подписан чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь во Французской Республике Павлом Латушко, от имени правительства Княжества Монако — чрезвычайным и полномочным послом Княжества Монако во Французской Республике Клодом Коталорда».

Как сообщало ИА REGNUM, проявивший рвение на ниве «белорусизации» бывший комсомольский функционер Павел Латушко получил от Александра Лукашенко задание внимательно присмотреться к президенту Франции и опыту французской Соцпартии. Тем временем в постсоветской республике Лукашенко пригрел специфических представителей игорного бизнеса, лишившихся возможности осуществлять свою деятельность в России.