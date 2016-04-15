Москва, 15 апреля, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Возможности и полномочия Фонда защиты вкладчиков, представляющего интересы жителей Крыма, имеющих вклады в украинских банках или обязательства перед ними, предлагается расширить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты Николай Гончар и Глеб Хор («Единая Россия»).

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В настоящее время на Фонд возложена обязанность по осуществлению компенсационных выплат физлицам (их наследникам), имеющим вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных на территории Крыма и Севастополя по состоянию на 16 марта 2014 года. Депутаты предлагают предоставить Фонду дополнительные полномочия.

Так, законопроектом предполагается, что Фонд вправе осуществлять права кредитора по обязательствам юрлиц перед украинскими банками, в том числе предъявлять требования о погашении задолженности в свою пользу в судебном и внесудебном порядке, заключать соглашения о реструктуризации задолженности, получать исполнение по обязательствам в свою пользу, заявлять о процессуальном правопреемстве в делах о взыскании задолженности и в делах о банкротстве, а также принимать иные меры, направленные на погашение такой задолженности, в соответствии с законодательством РФ.

«Предоставление Фонду соответствующих правомочий позволит удовлетворить значительную часть приобретенных требований к кредитным учреждениям, в ряде случаев полностью возместить понесенные на осуществление выплат вкладчикам расходы», — считают авторы законопроекта.

Учитывая оказываемую государством поддержку субъектам малого бизнеса, норма о возможности обращения взыскания на имущество юрлиц по долгам будет распространяться лишь на тех из них, чей размер обязательств перед кредитным учреждением превышает 5 млн рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Из сферы действия законопроекта также будут исключены имеющие обязательства перед украинскими банками юрлица, единственным учредителем (участником) или собственником имущества которых являются РФ, субъекты РФ или муниципальные образования.

Законопроект также предусматривает запрет на наложение арестов и обращение взыскания на движимое и недвижимое имущество физлиц-заемщиков украинских банков. Речь идет, в том числе, и об имуществе, находящемся в ипотеке. Возбужденные исполнительные производства, направленные на арест и изъятие такого имущества, будут приостановлены.