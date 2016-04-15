Москва, 15 апреля, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Доходы члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Николая Валуева («Единая Россия») за 2015 год составили 6 млн 195 тыс. 325 рублей. В его собственности находится один гараж площадью 17,5 кв м. Об этом свидетельствуют данные его декларации о доходах и имуществе за 2015 год, опубликованные 15 апреля на сайте Госдумы.

liveinternet.ru Николай Валуев

Отметим, что годом ранее спортсмен получил в качестве дохода более чем в три раза больше — 20 млн 500 тыс 523 рублей. При этом доходы супруги Валуева также упали — с 19 млн 217 тыс 741 рублей в 2014 году до11 млн 914 тыс 772 рублей в минувшем.

Согласно данным декларации, она владеет земельным участком площадью 8 тыс кв. м., двумя квартирами площадью 35 и 40 кв. м., нежилым помещением в 115,9 кв. м. За рубежом, в Испании, жена Валуева имеет в собственности жилой дом, площадь которого составляет 95 кв. м. В 2014 году вдобавок к этому имуществу у неё также была квартира в Германии площадью 76,6 кв. м.

При этом Валуев владеет большим количеством транспортных средств. В их числе катер Nord Silver, несколько лодок, два автомобиля Toyota Land Cruiser 200, два автоприцепа, мотовездеход Polaris sportsman 800 EFI, снегоболотоход GFMOTO Terralander 800 и снегоход LYNX69 Armi 600 Etec. Парк транспортных средств депутата в сравнении с предыдущим годом не изменился.