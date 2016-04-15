Минск, 15 апреля, 2016, 18:29 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел Белоруссии Валентин Рыбаков 14 апреля на полях 49-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию провел краткие беседы с генсеком ООН Пан Ги Муном и председателем Генассамблеи ООН Могенсом Люккетофтом, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

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Рыбаков сообщил собеседникам о мероприятиях, которые дипломаты постсоветской республики намерены организовать в штаб-квартире ООН по случаю 30-летия со дня Чернобыльской катастрофы, а также о специальном заседании высокого уровня по семье и фотовыставке, посвященной Международному дню семьи.

«Участники встреч также обменялись мнениями о состоянии процесса по подбору следующего Генерального секретаря ООН», — сказано в официальном сообщении.