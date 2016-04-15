Санкт-Петербург, 15 апреля, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Наиболее состоятельным депутатом Госдумы из числа тех, кто представляет в нижней палате Ленинградскую область, по итогам 2015 года стал крупный бизнесмен, основатель и владелец инвестиционно-девелоперской компании SVP Group, единоросс Сергей Петров — в прошлом, полковник военно-космических сил, служивший на космодроме Плесецк. В Госдуме он занимает пост заместителя председателя комитета по земельным отношениям и строительству.

Илья Репин. Пахарь Л.Н.Толстой на пашне. 1887

Личный задекларированный доход Сергея Петрова по итогам 2015 года составил 66,58 млн рублей. Супруга депутата заработала немного больше мужа — 66,85 млн рублей. В составе имущества Сергея Петрова — половина земельного участка под ИЖС площадью 2370 кв. метров, 160-метровая квартира и одна треть в квартире площадью 50 кв. метров, а также половина жилого дома площадью 575 «квадратов».

А вот число земельных участков различной площади, принадлежащих (целиком или наполовину) супруге депутата — более 50-ти штук. У бизнес-леди есть также три с половиной квартиры, половина жилого дома и несколько нежилых помещений. Всё задекларированное имущество семьи Петровых находится в России. У депутата — три автомобиля марки Land Rover Range Rover, у его жены — Lexus PX450H.

По данным издания «Деловой Петербург», Сергей Петров занимает 65-е место в «Рейтинге миллиардеров — 2015», его состояние оценивается в 14 млрд рублей. «На бывших землях SVP Group запущено несколько проектов комплексного освоения территорий. До сих пор Сергея Петрова называют одним из крупнейших лендлордов Ленобласти», — отмечает «ДП».

На втором месте по уровню доходов среди депутатов, представляющих Ленобласть, оказался спикер Госдумы, член Совета безопасности России Сергей Нарышкин. В 2015 году он заработал 9 млн 47 тысяч 969 рублей. Супруга Нарышкина получила доход в размере 2 млн 943 тыс. 841 рубль.

В собственности у спикера — земельный участок в 2,5 тыс. кв. метров, 126-метровый жилой дом, 224-метровая квартира, два машиноместа. У супруги — земельный участок под дачное строительство с хозяйственным строением, площадью 2,5 тыс. кв. метров, 166-метровая квартира и четвертинка в еще одной скромной квартире, и два места под стоянку машин. Впрочем, автомобиль у супруги Нарышкина всего один — бюджетный Ford Focus. У самого же спикера машин в собственности нет.

Олимпийская чемпионка Светлана Журова, также защищающая в Думе интересы Ленинградской области, заработала в минувшем году 4,3 млн рублей. По сообщениям СМИ, после развода в 2013 году с теннисистом Артёмом Черненко, Журова замуж пока не выходила, поэтому декларировать доход супруга знаменитой конькобежке не пришлось. У нее — двое несовершеннолетних сыновей. А также — земельный участок под ИЖС в 1269 кв. метров, 198-метровый жилой дом и 57-метровая квартира. Есть также квартира, предоставленная в безвозмездное пользование на срок полномочий депутата Госдумы. В автопарке спортсменки и депутата — BMW 735i и Lexus RX350.

Депутат Госдумы Роман Ванчугов до недавнего времени возглавлял «эсеров» Ленинградской области. Имя Романа Ванчугова СМИ также связывали со скандалом, разразившимся вокруг строительной компании ГК «Город», принадлежащей его брату Максиму, а депутаты Заксобрания Петербурга даже просили Сергея Нарышкина приостановить депутатские полномочия Ванчугова на время следствия по делу о мошенничество в отношении дольщиков этой компании. Однако Дума не пошла на поводу у петербургских коллег.

В 2015 году Роман Ванчугов заработал скромные 4,7 млн рублей. Супруга — ноль рублей. В собственности справедливоросса — 68-метровая квартира, у жены Ванчугова — два земельных участка по 1,2 тыс. кв. метров каждый, два жилых дома общей площадью в 332 кв. метра, 168-метровая квартира и 4 машиноместа. Автомобиля у Романа Ванчугова нет, у его супруги — Mercedes-Benz CLS 500.

Бизнесмен и депутат от ЛДПР Игорь Ананских, известный своей активной деятельностью в составе комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи, в 2015 году получил доход в объеме 4,7 млн рублей. У него два земельных участка общей площадью 78 тыс. кв. метров, 825-метровый жилой дом, 183-метровая квартира. Есть также две квартиры в безвозмездном пользовании. Автотранспорта Игорь Ананских не задекларировал.

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Кузьмин получил доход в прошлом году в 4,77 млн рублей. По составу задекларированного имущества его можно считать самым скромным представителем Ленинградской области в нижней палате парламента. В собственности коммуниста — садовый участок в 1200 кв. метров и 49-метровая квартира. В автопарке депутата Кузьмина — Mitsubishi Outlander 2,0.