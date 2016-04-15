Ялта, Крым, 15 апреля, 2016, 18:27 — ИА Регнум. Депутат Европарламента Маркус Претцель не считает, что его посещение Ялтинского международного экономический форума в Крыму грозит ему последствиями, как предрек посол Украины в Германии Андрей Мельник. Об этом Претцель заявил в Ялте 15 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Господин Мельник, украинский посол в Германии угрожал мне суровыми последствиями (за поездку в Крым)… Мы получаем угрозы часто от людей, которые считают, что мы не должны делать того или этого. Нам не привыкать к таким вещам, так что, господин Мельник, вы не преуспели: никто из нашей партии вас не испугается «, — сказал Претцель.

Добавим, что Маркус Претцель представляет партию «Альтернатива для Германии».