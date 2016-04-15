Брянск, 15 апреля, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Доход депутатов Государственной думы РФ от Брянской области в 2015 году на двоих составил 1 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на декларацию о доходах, опубликованной на сайте парламента, Виктор Малашенко («Единая Россия») заработал за год чуть больше 5 млн рублей. Его коллега Петр Романов — около 5,8 млн рублей.

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Также не оказались слишком богатыми и супруги народных избранников. Жена Петра Романова в 2015 году имела доход в 178 тысяч рублей (в месяц получается около 15 тысяч рублей). Супруга Виктора Малашенко получала в 2015 году всего 12,5 тысячи в месяц и накопила к концу года 150 тысяч рублей.

Также не шокирует своим разнообразием и имущество депутатов. Так, в собственности Виктора Малашенко находится земельный участок площадью 2,2 тысяч квадратных метров, небольшая дача в 38 «квадратов» и треть квартиры площадью в 62,2 квадратных метров. Все имущество находится в России. Также Виктор Малашенко владеет легковым автомобилем Nissan X-Trail. В собственности его жены находится треть той же квартиры в 62,6 квадратных метров. В пользовании у супругов находится квартира в 86 квадратных метров.

В собственности у Петра Романова, согласно декларации о доходах, нет ничего. Его супруга же владеет жилым домом в 412 квадратных метров, двумя квартирами (34,8 квадратных метров и 75 квадратных метров), машиноместом и земельным участком в 4,9 тысячи квадратных метров. На срок полномочий депутата Госдумы мужу и жене предоставлена квартира в 233 «квадратов».

ИА REGNUM отмечает, что Петр Романов был избран депутатов в 2011 году, Виктор Малашенко стал членом Госдумы в 2011 году. В настоящий момент неизвестно, будет ли коммунист бороться за место в Госдуме седьмого созыва. А вот Виктор Малашенко уже подал документы для участия в праймериз «Единой России» в Брянской области.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября 2016 года.