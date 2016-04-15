Минск, 15 апреля, 2016, 18:23 — ИА Регнум. В Минске 15 апреля прошли переговоры посла Китая в Белоруссии Цуй Цимина с министром иностранных дел постсоветской республики Владимиром Макеем, сообщает пресс-служба МИД РБ.

mfa.gov.by Владимир Макей и Цуй Цимин

«В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы взаимодействия Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой, включая предстоящие контакты на высоком уровне. Стороны подтвердили намерения принимать все меры по укреплению всестороннего стратегического партнерства», — сказано в кратком официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, КНР является одним из крупнейших кредиторов Белоруссии, предоставляя «связанные кредиты под закупку китайских товаров и услуг. Крупнейшим проектом двустороннего сотрудничества является строительство «Китайско-белорусского индустриального парка» под Минском, где за два года китайские и белорусские рабочие продвинулись в создании дорог.