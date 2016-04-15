Москва, 15 апреля, 2016, 18:21 — ИА Регнум. В России может быть создана национальная перестраховочная компания для обеспечения устойчивости страхового рынка. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты Николай Гончар («Единая Россия») и Борис Кашин (КПРФ). Предполагается, что компания будет создана в организационно-правовой форме акционерного общества. На данное юрлицо в полной мере будут распространяться требования страхового законодательства РФ в части надзора за субъектами страхового дела.

ИА REGNUM Государственная дума

«Практика проведения перестраховочных операций показывает сильную зависимость субъектов экономической деятельности от политической ситуации в мире и намерений отдельно взятых стран влиять на решения субъектов международных экономических отношений, в том числе международного страхового рынка, в части применения избирательного подхода к оказанию услуг по перестрахованию путем введения дополнительных условий перестрахования», — отмечают авторы законопроекта.

Создание предусмотренной законопроектом национальной перестраховочной компании позволит нивелировать негативные последствия дополнительных условий перестрахования на деятельность российских субъектов страховых правоотношений, обеспечив альтернативную возможность перестрахования, считают депутаты Госдумы.

«С учетом того, что совокупный капитал всех страховых и перестраховочных компаний составляет на сегодняшний день 155 млрд рублей, а, по информации Банка России, уставный капитал национальной перестраховочной компании планируется в размере более 70 млрд рублей, ее возможности предоставлять имеющиеся у нее перестраховочные емкости российским и иностранным перестрахователям на коммерческой основе, с одной стороны, сократят отток валютных средств из РФ, а, с другой стороны, позволят увеличить объем входящей премии с международных рынков», — полагают авторы инициативы.

Принятие законопроекта обеспечит поддержание платежеспособности страховщиков, сокращение оттока капитала из РФ, перестрахование в тех сегментах, в отношении которых иностранные контрагенты отказывают в заключении договоров перестрахования или включают в них ограничительные оговорки, считают депутаты Госдумы.