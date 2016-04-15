Санкт-Петербург, 15 апреля, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Известный российский режиссер, депутат Государственной думы от КПРФ Владимир Бортко сумел увеличить свои доходы в 2015 году, несмотря на кризис. Это следует из опубликованных сегодня на сайте госдумы деклараций о доходах и имуществе парламентариев за минувший год.

lenfilm.ru Владимир Бортко

В 2015 году Владимир Бортко заработал около 6,5 млн рублей, что превышает доход 2014 года почти на 700 тыс. рублей.

Заметных новых приобретений или продаж Бортко не совершил, он по-прежнему владеет двумя квартирами, жилым домом площадью почти в 240 кв. метров и участком земли почти в 1 тысячу кв. метров.

При этом семья Бортко продолжает безвозмездно пользоваться уже третьей московской квартирой, которую режиссеру предоставили на срок полномочий депутата Госдумы. Ездит автор фильмов «Собачье сердце», «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба» и многих других на BMW-650i.