Калуга, 15 апреля, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Рейд по новой шестикилометровой дороге, соединяющей калужскую улицу Московская и пригородную деревню Матюнино провели представители Общероссийского народного фронта в Калужской области.

Фото пресс-службы ОНФ в Калужской области

Как сообщил 15 февраля корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калужской области Денис Шаулин, активисты обнаружили ряд конструктивных недочетов, которые приводят к обрушению участков дорожного полотна, а ведь дорога, обошедшаяся бюджету в 42 млн рублей., принята в эксплуатацию только в 2015 году.

Так, в ходе рейда члены ОНФ обнаружили участки дороги, где происходит интенсивное размытие асфальтового покрытия прилегающими водными потоками. В одном случае от дорожного полотна уже отваливаются куски, в другом — под покрытием образовался источник влаги, что привело к сквозному промоканию участка асфальта. Ситуацию усугубляет овражистая местность, в которую устремляется вода после таяния снега или дождя, смывая уложенную по краям дороги щебенку. На обочину невозможно встать — почва сразу проваливается. В некоторых местах под дорогой уже образовались ниши глубиной в несколько десятков сантиметров. Как рассказали общественникам местные жители, в зимнее время попадающая на проезжую часть вода замерзает, что значительно повышает риск дорожного происшествия. По мнению «фронтовиков» к столь плачевному положению привело отсутствие устройств водосборных сооружений, которые бы обеспечивали сток водных потоков и служили сохранности дорожного полотна.

Еще один проблемный момент, на который обратили внимание представители калужского ОНФ, — это качество водосточной трубы, проложенной под дорогой. Труба не укреплена должным образом. В других местах, где накапливается вода, водосточные трубы и вовсе отсутствуют.

«Если не принять срочных мер, ситуация будет быстро ухудшаться, и не исключено, что однажды участки дороги просто обрушатся, — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калужской области Денис Шаулин. — И хорошо, если это произойдет не под автомобилем. Вообще, исходя из выявленных фактов, очевидно, что необходимые проектные изыскания попросту не проводились. На ремонт дорог и тротуаров в Калуге в 2015 гобу было направлено 420 млн руб. Средства расходуются немалые, но если вложенные миллионы в буквальном смысле смывает водой, то мы не можем говорить об эффективности этих трат».