Москва, 15 апреля, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Сегодняшний российский рынок авиаперевозок нуждается в ряде государственных мер, которые могли бы сгладить возможные риски для инвесторов в авиабизнесе. В условиях сегодняшнего доминирования группы «Аэрофлот» на рынке, целесообразно подготовить документы по антидемпинговому регулированию. Об этом заявил в рамках 8-й международной конференции «Авиационное финансирование и лизинг в России и СНГ-2016» Александр Фридлянд, Директор Научного центра экономического мониторинга, анализа и прогнозирования Государственного Научного-Исследовательского Института Гражданской Авиации, профессор МГТУ ГА, д.э.н.

Зал ожидания

В ходе конференции эксперт дал оценку сегодняшнего состояния экономики авиакомпаний и отдельных аспектов российского рынка авиаперевозок. Авиакомпании оптимизируют свою деятельность в рамках развивающегося кризиса. По данным Фридлянда, в прошлом году существенно сократился российский авиапарк: около 325 воздушных судов было выведено из эксплуатации. При этом, за счет программ субсидирования, спрос на межрегиональные перевозки на внутренних воздушных линиях растет. Говоря о ценовой политике, эксперт отметил, что себестоимость перевозок на магистральных линиях почти в 3 раза ниже, чем себестоимость перевозок на региональных линиях, и почти на порядок ниже себестоимости на местных маршрутах. Это лишний раз иллюстрирует высокую значимость субсидирования на региональных и местных линиях, особенно в условиях экономического кризиса.

В течение 2015 г. кризис нарастал, особенно в 4 квартале, когда спад пассажирооборота достиг около 20%. Процесс носит затяжной и структурный характер: на фоне инфляции затрат и девальвации рубля меняется структура перевозок (уходят рентабельные международные направления и растет доля убыточных внутренних перевозок). За 6 мес. 2015 г. авиакомпании получили на внутренних воздушных линиях ~ 32 млрд.руб. убытка, на местных воздушных линиях ~ 5,5 млрд.руб. прибыли, а в целом по воздушному транспорту — 26,5 млрд.руб. убытка. «Поэтому кризис еще не завершен. Все еще впереди», — подчеркнул эксперт.

Сегодняшние тенденции внутренних авиаперевозок можно обозначить термином «консолидация». «Рано или поздно, в любой рыночной отрасли это всегда происходит. И если рынок предоставлен каким-то своим рыночным механизмом, без серьезного вмешательства государств, мы не мешаем этому процессу, мы видим, что некоторые победители начинают лидировать, 2−3 максимум», — объяснил Александр Фридлянд.

«Сейчас можно считать, что в сегменте дальних магистральных авиаперевозок с интенсивными пассажиропотоками наступило доминирование группы «Аэрофлот». Действующие «живые» конкуренты по масштабам деятельности не могут оказывать серьезного влияния на ценовую политику, как Аэрофлот. Чистая конкуренция она как бы существует, но на самом деле серьезных условий для этой конкуренции нет», — сказал эксперт. По мнению докладчика, Аэрофлот стал таким большим, что может регулировать рынок без регулятора.