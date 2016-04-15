Тамбов, 15 апреля, 2016, 18:09 — ИА Регнум. В Тамбовской области под председательством губернатора Александра Никитина состоялось совместное заседание оперативного штаба и антитеррористической комиссии. Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации, главным стал вопрос обеспечения безопасности граждан в майские праздники.

sovetov.su Советский плакат

«Поступающая в Национальный антитеррористический комитет информация свидетельствует о сохранении в Российской Федерации угроз проявлений терроризма и экстремизма, — сказал Александр Никитин. — Руководство страны особое внимание уделяет безопасности в период проведения праздничных мероприятий: сегодня все внимание уделено охране общественного порядка в целях недопущения преступлений и нарушений террористического и экстремистского характера».

Основным в повестке стал вопрос о выработке комплекса организационных и практических мероприятий по обеспечению безопасности граждан в период подготовки и проведения майских праздников. Все силовые структуры региона с 30 апреля по 12 мая будут работать в усиленном режиме: усилят посты ДПС сотрудниками криминальной полиции и кинологами с собаками, ужесточат проверку транспорта из других регионов, под особым контролем будут держать функционирование системы видеонаблюдения. Во всех городах и районах области пройдут соответствующие мероприятия по обеспечению безопасности жителей.

Главы городов и районов области отрапортовали губернатору о готовности к предстоящим праздникам. В частности, в областном центре до начала мероприятий будут обследованы места их проведения, а также маршруты движения праздничных колонн и крестного хода. Во время ночных богослужений и крестного хода вечером 30 апреля в семи храмах города будут установлены стационарные металлодетекторы. «Особое внимание нужно уделить разъяснительной работе среди населения о необходимости быть бдительными и соблюдать меры личной безопасности», — отметил губернатор.