Москва, 15 апреля, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы РФ, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств Елена Драпеко в 2015 году получила доход в сумме 5 млн 150 тыс. 732 руб. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, свидетельствуют данные декларации, опубликованной 15 апреля на сайте нижней палаты российского парламента.

matrony.ru Елена Драпеко

Также она является собственником двух земельных садовых участков площадью 777 кв. м и 851 кв. м, квартиры, площадь которой составляет 64,4 кв. м и садового дома в 105 кв. м. Кроме того, ей депутату принадлежит 2/3 еще одной квартиры площадью 63,8 кв. м.

Из транспортных средств у Драпеко автомобиль TOYOTA AURIS.

Напомним, что задекларированный доход Елены Драпеко за 2014 год составил 4 млн 393 тыс. 865 руб.